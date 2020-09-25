BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.
BB Erzurumspor, idmanın ardından hava yoluyla Kayseri'ye geçerek kampa girecek.
(İHA)
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