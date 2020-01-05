BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

6 saat önce

TFF 1.Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.

BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor, System.String[]

TFF 1.Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.


Teknik Direktör Erkan Sözeri nezarerinde günde iki antrenman yaparak hazırlanan mavi-beyazlılarda kampa düğün hazırlığı yapan Kaleci İbrahim Sehic katılmadı. Muhammed Reşad'ın da hafta içinde takıma katılması bekleniyor.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, eksik bölgelere transfer yapacaklarını belirterek, "Forvet, orta saha ve bir kenar oyuncusu almak istiyoruz. Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Adımlarımızı sağlam atmak istiyoruz. İkinci devre oynayacağımız tüm maçlar final havasında olacak. Transferde eksiklikler kaçınılmaz. Forvet orta saha ve bir kenar oyuncusu almak istiyoruz. Başkanımız ve yönetimimizle birlikte kısa zaman diliminde transferi en kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz. Doğru hamle yapan takım bir üst lige çıkar. Camianın beklentisini biliyoruz. Tek hedefimiz doğru hamleler yaparak süper lige çıkmaktır. Son sözüm ise doğru hamle yapan takım seriyi yakalayarak başarılı olur. Bu ligde Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz. Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." Diye konuştu. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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