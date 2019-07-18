Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor Kone ile yollarını ayırdı
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BB Erzurumspor Kone ile yollarını ayırdı

50 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone'nin sözleşmesini karşılıklı fesh etti.

BB Erzurumspor Kone ile yollarını ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone'nin sözleşmesini karşılıklı fesh etti.

Mavi-beyazlı ekip geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Seri B ekiplerinden Frosinone takımından kadrosuna kattığı orta saha oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti.

Moussa Kone geçtiğimiz sezon Erzurum ekibinde 22 maça çıkıp takımı adına 1'de gol kaydetmişti. - ERZURUM
Erzurumspor Kulübü, Fildişi Sahili, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
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