BB Erzurumspor Kone ile yollarını ayırdı
50 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone'nin sözleşmesini karşılıklı fesh etti.
Spor Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone'nin sözleşmesini karşılıklı fesh etti.
Mavi-beyazlı ekip geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya
Seri B ekiplerinden Frosinone takımından kadrosuna kattığı orta saha oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti.
Moussa Kone geçtiğimiz sezon Erzurum ekibinde 22 maça çıkıp takımı adına 1'de gol kaydetmişti. - ERZURUM
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