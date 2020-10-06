BB Erzurumspor Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı - Son Dakika

BB Erzurumspor Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor anlaşmaya vardığı Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor anlaşmaya vardığı Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı.

31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Leo Schwechlen'i transfer döneminin bitmesine dakikalar kala kadrosuna katan mavi-beyazlı kulüp savunma hattını güçlendirdi.

Dadaşların sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Transfer sezonunun son gününde kadromuza dahil ettiğimiz son oyuncu, daha önce de takımımızın formasını giyen Leo Schwechlen oldu. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

Schwechlen, video ile duyurulan transferinde "Erzurumspor merhaba, merhaba 'Dadaşlar', tekrardan ben geldim, sizinleyim" mesajını paylaştı.

Tecrübeli sol bek oyuncusu Leo Schwechlen daha öncede BB Erzurumspor forması giymişti. - ERZURUM

BB Erzurumspor Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı

Erzurumspor Kulübü, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

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