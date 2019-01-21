Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor Maçı Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Bb Erzurumspor Maçı Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

25 dakika önce

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa sunacak.

Bb Erzurumspor Maçı Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor, System.String[]
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa sunacak. Biletler 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2019 yılının ilk iç saha mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Şenol Güneş ve öğrencilerinde hedef yine 3 puan. 19. hafta mücadelesinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Erzurumspor Kulübü, Spor
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