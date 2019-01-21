Bb Erzurumspor Maçı Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor
25 dakika önce
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa sunacak.
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor
'u konuk edecek olan Beşiktaş
, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa sunacak. Biletler 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2019 yılının ilk iç saha mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Şenol Güneş
ve öğrencilerinde hedef yine 3 puan. 19. hafta mücadelesinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:47 Kaynak: İHA
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