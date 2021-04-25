BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

BB Erzurumspor maçının ardından

25.04.2021 19:17
BB Erzurumspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Erzurum spor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RUI MOTA: DÜN YAŞANAN OLAYLAR MAÇI ETKİLEDİ

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, bir televizyon programında yayınlanan spor programında Gaziantep FK'nın kadro dışı bırakılan 3 futbolcusu Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin hakkında yasadışı bahis iddiasında bulunulmasının ardından yaşanan ve bugünde devam eden olayların maçı etkilediğini söyledi. Mota, "Dün yaşanan ve bugün devam edem şeyler maçı etkiledi. Buna rağmen oyuncularımızı motive şekilde tutmaya çalıştık. Puana ihtiyacı olan bir takıma karşı oynadığımızın farkındaydık. Maça iyi başladık ama son vuruşlarda golü yaratacak pozisyonlar bulamadık. 2'nci yarıda daha çok pozisyon ile rakip kaleye daha çok geldik. 2'nci yarı rakibimiz iyi oynamamasına rağmen 3 gol yedik. İyi oynadık. Oyuncularımız skoru değiştirmeye çalıştılar. Pozisyonlar bulduk ama şans yanımızda olsaydı beraberlik olabilirdi. Bizi mutlu eden şey oyuncularımızın son dakikalarda bile mücadele etmeleri. İyi oynarken kalemizde gol gördük ve puan ile ayrılamadık. Şimdi kafamızı kaldırmamızın zamanı. Henüz bir şey bitmedi. Mücadele etmeye, kaliteli oyun oynamaya devam edeceğiz" dedi.YILMAZ VURAL: ARTIK İPLER ELİMİZDEBüyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyerek, alınan bu 3 puan ile iplerin kendi ellerinde olduğunu söyledi.

Artık rakiplerinin puan kaybetmelerini beklemediklerini aktaran Vural, maç içerisinde de yaptıkları değişiklikler ile oyundaki kontrolü sağladıklarını ifade etti. Vural, " Türkiye'deki bir çok kalbur üstü takımlardan Gaziantep'e karşı alınmış bir galibiyet. Futbolda pozisyonu ertelememek lazım. 2'nci yarıda Gomes'i de kendine getiren bir gol ile mutlu olduk. Tekrar korner atışında bir daha gol bulduk. 10 dakika sonrasında talihsiz bir gol yedik. Oyun zorlaştı. Gerilemek durumunda kaldık skoru koruyalım derken. 3-1 olduğunda biraz rahatladık ancak uzun bir uzatma oldu. Son dakikalarda sağdan yine geldiler ve golü buldular. Kritik olan oyunun son çeyreğinde 4 kişi oyuna sokup topa hakim olmayı hedefledik. Çok şükür düşündüklerimiz maç içerisinde hayata geçti. Önemli bir deplasmanda galibiyet aldık. Bu maç çok önemli bir galibiyetti. Artık ipler elimizde. Rakip yenilse de biz yensek hesabına girmiyoruz. Tüm oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

BB Erzurumspor maçının ardından
BB Erzurumspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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