Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Bb Erzurumspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

58 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bb Erzurumspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.

Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:58:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]