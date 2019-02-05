Bb Erzurumspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
58 dakika önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir
'le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.
Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor
ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:00 Kaynak: İHA
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