BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı

6 saat önce

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.

BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı, System.String[]

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.


BB Erzurumspor yönetimince yapılan açıklamada Fatih Karagümrükspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de BB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığını bildirildi.


Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Erzurum'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. - ERZURUM

Mehmet Özdilek, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
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