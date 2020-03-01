BB Erzurumspor - Menemenspor maçının ardından

0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedefe ulaşmak için içerideki maçları kazanmak zorunda olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Biz mesleki olarak görevimizi yapıyoruz ama gönlümüz askerlerimizle. İnşallah zaferle ayrılacağız. Maça gelecek olursak üstümüzde bir baskı var. Bu baskı sonucu iyi başlamadık. Aslında iyi konsantre olduk. Menemen takımının baskılı olacağını biliyorduk. Bugün de mücadeleci oldular. Zaman zaman eksiklerimiz oluyor maç içerisinde. Taraftarımız sabırsız olduğu için oyuncularımız etkileniyor. Çok iyi oynamadan golü bulduk. Bazen iyi oynamadan golü bulmak önemliydi. Oyuncularımızın üzerindeki baskı onlara stres yaptırıyor. Defansımızı ön tarafa çekemedik. Çünkü diğer maçlarda aldığımız dersler oyuncularımıza yükleniyor. Biz hedefe oynayan bir takımız. İçeride kazanmamız lazım. 1-0 bile olsa kazanmalıyız. Geçen hafta bunu koruyamadık sonucu gördük" dedi.



"İbrahim'in üzerinde bir baskı var"



Sözeri, taraftarın bazı oyunculara fazla baskı uyguladığını belirterek, " İbrahim Akdağ'a taraftarımız tepki gösterdi. Taraftar istedi diye oyuncuyu almadım ben maçtan. Almamın sebebi o dakikadan sonra maç içerisinde bize katkısı olmayacaktı. Bu oyuncular bizim oyuncularımız bunlara biraz daha anlayışlı olmamız lazım. İbrahim'in üzerinde bir baskı var. Ben anlamıyorum İbrahim'den ne isteniyor. Benim olduğum yer kimse kendine has hareket edemez. Deniyor ki takımı bir oyuncu yapıyor. İnsani olarak bir saygısızlık var. Madem ki bir oyuncu yapıyor ben neden buradayım? Bunlara alışkınız, çok da cevap vermek istemiyorum. İnsanlar istediklerini yazıp çiziyor zaten. Biz eleştiriye açığız. Geçen haftaki maçta kendimizi eleştirdik. Eleştirinin dozajı ve iftiralar çok ayıp şeyler biz bu oyuncularla eksi 15-20 derecede çalışıyoruz. Gerçekten büyük gayret sarf ediyoruz. Asıl olan Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkması. Bu takım çıkmayı hak ediyor. Tabi ki eksiklerimiz olacak. Bunları biz kendimiz gidereceğiz. Hedefe doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Emrah Başsan kadroda değildi. Onun biraz dinlenmesi gerekti. Enerjisi düştü biraz. Kadro dışı söz konusu değil. Ben bunu bir çok futbolcuya yaptım. Ben onu milli takıma önerdim. Ben böyle yaparken Emrah eğer düşüyorsa kendini sorgulamalı" şeklinde konuştu.



Menemenspor cephesi



Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise iyi bir mücadele olduğunu kaydederek, "Erzurumspor'u tebrik ederim. İyi mücadele oldu. Her iki takım da istekli ve arzuluydu. Oyunun başında 2 net gol kaçırdık. Bu tarz maçlarda pozisyona girince atmanız lazım. Bundan sonra önümüzde Altay maçı var ona odaklanacağız" dedi. - ERZURUM