Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaşamadı
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BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaşamadı

2 saat önce

BB Erzurumspor, sabah saatlerinde prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Teknik Direktör Osman Özköylü ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaşamadı, System.String[]

BB Erzurumspor, sabah saatlerinde prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Teknik Direktör Osman Özköylü ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.


BB Erzurumspor, sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından prensipte anlaşmaya vardığını açıkladığı Teknik Direktör Osman Özköylü'yle gerekli şartlar oluşmadığı için anlaşamadıklarını duyurdu.


BB Erzurumspor, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Erzurumspor kulübü olarak prensip anlaşmasına vardığımız Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadı. Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Erzurumspor camiamız ve futbol kamuoyunun bilgilerine sunarız." - ERZURUM

Osman Özköylü, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:52 Kaynak: İHA
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