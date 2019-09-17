Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaştı!
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BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaştı!

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaştı!, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.


Açıklamada, Özköylü ile varılan anlaşmanın detaylarına ilişkin daha sonra kamuoyuna bilgi verileceği aktarıldı.


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Erzurumspor Kulübü, Osman Özköylü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:35 
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