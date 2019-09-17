BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaştı!
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Özköylü ile varılan anlaşmanın detaylarına ilişkin daha sonra kamuoyuna bilgi verileceği aktarıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:35
BB Erzurumspor'da Osman Özköylü dönemi Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe'ye destek: Kural hatası yapıldığı gayet açıktır Son dakika: Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu Ali Koç 'göreceksiniz' demişti, Fenerbahçe'den gidenler şov yapıyor!