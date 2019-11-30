BB Erzurumspor - Osmanlıspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcuların savaşarak iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Bu ligdeki maçlar zorlu olacak. Geçen hafta Osmanlıspor'u izledim bugün izlediğim ile alakası yoktu. Takımlar bize karşı daha farklı oynuyor. Oyunun geneline baktığımız zaman ilk yarının ilk 15 dakikası coşkulu olan taraftık ama gol gelmedi. Son zamanlarda ki en keyifli en iştahlı futbolu oynadığımızı gördük. Jasmin'in son haftalarda gol bölgelerine girip katkı göstermesi Osman'ı oyuna alıp onu biraz daha öne atmamıza sebep oldu. Oyuncularımı tek tek gönülden kutluyorum. Obertan'ın fizik kalitesi yükselttikçe daha iyi olur. Emrah ise milli takıma göz kırpıyor. Şenol hocaya selam söylüyorum inşallah onu da milli takıma kazandırır. Futbolcularım maçta savaştılar. Onlara maçtan önce bu takımı ait olduğu yere çıkarmamız gerektiğini söyledi. Oyuncularımı beni yanıltmadı. Hepsini tebrik ediyorum. Takımımızda giren çıkan herkes takım oluşumu gösteriyor" dedi.



Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce ise her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Her iki takım da iyi mücadele etti. Ne yazık ki Erzurumspor'un bu gibi durumlara ihtiyacı yok. İki takım da iyi oynadı. Hakemin bu tarz şeylere girmemesi lazım. Pozisyonda yan hakem bayrak kaldırdı. Hakem bir şey yok dedi. Az önce de dediğim gibi BB Erzurumspor iyi oyunculardan kurulu bir takım bunlara ihtiyacı yok. Hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. Pozisyonu sonrada izleyince ofsayt olmadığını gördük. Oyun o dakikaya kadar iyiydi. Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu futbol yapacak bir şey yok önümüzde ki haftalara bakacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM