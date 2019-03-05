Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor, Prensipte Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

Bb Erzurumspor, Prensipte Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Bb Erzurumspor, Prensipte Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığını açıkladı.

BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurduktan sonra yeni bir açıklama daha yaptı. BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Hamza Hamzaoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

Ankaragücü Taraftar Grubu Gecekondu, Beşiktaş ile Küskünlüklerini Bitirdiğini Açıkladı Süper Ligde 24. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 01:47:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor, Prensipte Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]