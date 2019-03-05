Bb Erzurumspor, Prensipte Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor
, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
ile prensipte anlaştığını açıkladı.
BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek
ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurduktan sonra yeni bir açıklama daha yaptı. BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." denildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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