Bb. Erzurumspor Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı
1 saat önce
BB Erzurumspor, Fransa ekibi Sarpsborg 08 FF'de forma giyen Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı.
BB Erzurumspor
, Fransa
ekibi Sarpsborg 08 FF'de forma giyen Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı.
BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Rashad Muhammed yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak" denildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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