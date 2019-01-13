Son Dakika Haberleri: Bb. Erzurumspor Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı

Bb. Erzurumspor Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı

1 saat önce

BB Erzurumspor, Fransa ekibi Sarpsborg 08 FF'de forma giyen Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı.

Bb. Erzurumspor Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı, System.String[]
BB Erzurumspor, Fransa ekibi Sarpsborg 08 FF'de forma giyen Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Rashad Muhammed yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak" denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Erzurum, Fransa, Erzurumspor Kulübü, Spor
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