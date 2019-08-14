Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor sadece 203 tane kombine satabildi
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BB Erzurumspor sadece 203 tane kombine satabildi

48 dakika önce

BB Erzurumspor, kombine satışında geçtiğimiz yıllara göre durgunluk yaşıyor.

BB Erzurumspor sadece 203 tane kombine satabildi, System.String[]
BB Erzurumspor, kombine satışında geçtiğimiz yıllara göre durgunluk yaşıyor. Erzurum ekibi 22 bin kişilik Kazım Karabekir Stadyumu'ndan sadece 203 tane kombine satabildi.

Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'e düşen mavi-beyazlı ekip kombine satışlarında sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz hafta başlattığı bağış kampanyasıyla taraftarı desteğe çağıran dadaşlar aynı ilgiyi kombine biletlerine de bekliyor. İddialı bir kadro kuran yönetim TFF 1. Lig'de taraftarlarından destek bekliyor.

BB Erzurumspor'un kombine bilet fiyatları ise şöyle:

VIP A TRİBÜN - 700,00 TL

KAPALI TRİBÜN - 350,00 TL

MARATON TRİBÜN - 250,00 TL

KALE ARKASI TRİBÜN - 125,00 TL - ERZURUM
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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