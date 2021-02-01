BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.02.2021 16:42
BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

BB Erzurumspor, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde futbolcular antrenmana, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan futbolcular ayak tenisi oynayarak antrenmana son verdi. Öte yandan geçtiğimiz gün evindeki ilk galibiyetini Ankaragücü'ne karşı alan BB Erzurumspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan 3 puanın ise futbolcuların moralini yükselttiği görüldü.

BB Erzurumspor yarın son hazırlıklarını tamamlayıp Sivas'a giderek kampa girecek.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

Erzurumspor Kulübü, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti CHP'den kopuşlar 'İnce İnce' başladı! Partinin Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Sağlık kontrollerinden geçen Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzalayacak Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor
İzmir'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha İzmir'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha         
16:32
Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı         
16:22
Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı         
15:48
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi         
15:26
Aracı bağlanan korsan taksici, kendini yakmaya çalıştı Aracı bağlanan korsan taksici, kendini yakmaya çalıştı         
14:58
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı         
14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek         
14:17
Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz         
14:16
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 16:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei