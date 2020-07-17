BB Erzurumspor, Süper Lig'e çok yakın! Ümraniyespor maçını kazanırsa... - Son Dakika

BB Erzurumspor, Süper Lig'e çok yakın! Ümraniyespor maçını kazanırsa...

İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Altay'ı 1-0 yenip puanını 59'a çıkaran Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkma iddiasını sürdürüyor.

İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Altay'ı 1-0 yenip puanını 59'a çıkaran Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkma iddiasını sürdürüyor.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

Ligin son haftasında yarın saat 17.30'da sahasında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak mavi-beyazlı ekip, ligdeki son maçından galip ayrılıp geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar çıkarak bir yıllık hasreti dindirmek istiyor.

- Galibiyetle direkt Süper Lig'e çıkacak

Sezonun büyük bir kısmını ikinci sırada götüren mavi-beyazlı ekip, söz konusu maçtan galibiyetle ayrılması halinde en yakın takipçisi Adana Demirspor'un İstanbulspor karşısında alacağı skordan etkilenmeden Süper Lig biletini alacak.

Göstereceği bu başarı ile bir yıl ara verdiği Süper Lig'e tarihinde ikinci kez yükselmek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine Erzurumspor'un Süper Lig'de sürekli olarak bulunması gereken bir takım olduğunu söyledi.

Cesar Grup Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacaklarını anımsatan Sekmen, "Takımımız bir final maçına çıkıyor ancak bunun kolay olmadığını biz de futbolcularımız da biliyor. Ama tecrübeli bir ekibe sahibiz. Teknik direktörümüz ve takımımız tecrübesini konuşturarak son noktaya getirdiğimiz bu yarışı, lehimize sonuçlandırmayı ümit ediyoruz. Heyecanlıyız ve hedefimiz var." dedi.

- "Dikkatli olmaları tembihinde bulundum"

Sekmen, geçtiğimiz sezon bazı aksilikler yaşadıklarını ve bunun sonucunda Süper Lig'den düştüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aslında biz buraya kalmamalıydık. Bazen arzu ettiğiniz şeyler olmuyor ama son noktaya geldik. İnşallah dikkatli bir oyun sonucunda 3 puan ve istediğimiz neticeyi alacağımıza inanıyoruz. Tabi bu bir oyun ve beklemediğiniz birtakım gelişmeler de olabilir. Futbolcu arkadaşlarımla yaptığım görüşmede dikkatli olmaları tembihinde bulundum. Futbolcularımız da bunun bilincinde. Duamız, şehrin bütün arzusu hedefi yakalamak. Türk futboluna bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkılarımız olacağı kanaatindeyim. Öncelikli hedefimiz bu maçı kazanmak, sonrası için gereğini yerine getiririz."

Sekmen, bundan sonraki hedeflerinin altyapıyı güçlendirerek Türk futboluna yeni değerler kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkan Yardımcısı Ömer Düzgün de Süper Lig'den düştükleri 2018-2019 sezonundan sonra heyecanlarını hiç kaybetmediklerini aktararak, "Süper Lig'e tekrar çıkma sloganıyla hareket ettik ve herkes buna inandı. Bu hafta son 90 dakikamız var. Heyecana kapılmadan, aynı ciddiyetle maçımızı oynayacağız. İnşallah Süper Lig'de bizi bekleyenlerle kavuşmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurumspor Kulübü, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:36 

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Süper Lig'e çok yakın! Ümraniyespor maçını kazanırsa... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:34 Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
16:34
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:54:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor, Süper Lig'e çok yakın! Ümraniyespor maçını kazanırsa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]