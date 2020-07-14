BB Erzurumspor, Süper Lig yolunda savunmasına güveniyor! Son 5 yılda... - Son Dakika

BB Erzurumspor, Süper Lig yolunda savunmasına güveniyor! Son 5 yılda...

TFF 1. Ligin 34. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direk yükselecek ikinci takım olacak.

TFF 1. Ligin 34. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direk yükselecek ikinci takım olacak.

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Aldığı başarılı sonuçlarla son haftaya 59 puanla ikinci sırada giren Dadaşların başarısında ki en büyük etken ise yaptığı başarılı savunma oldu.


Öyle ki Dadaşlar ligin son haftasına gelindiğinde kalesinde sadece 25 gole engel olamadı.


Erzurum ekibi savunmasında ki bu başarısıyla birlikte Ankara temsilcisi Keçörengücü ile birlikte 33 haftada kalesinde gördükleri 25 golle ligin en az gol yiyen takımları durumundalar.


Son 5 yılın en az gol yediği sezonu


Dadaşlar son yıllarda mücadele verdiği liglerde en az gol yediği sezon ise bu yıl oldu.


2015 -2016 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Dadaşlar kalesinde 32 gol görürken, 16-17 sezonunda 2.Lig Beyaz Grup'ta kalesinde 33 gol, 17-18 sezonunda 1. Lig'de 44 gol ve 18-19 sezonunda Süper Lig'de kalesinde 43 gole engel olamamıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:02 

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Süper Lig yolunda savunmasına güveniyor! Son 5 yılda... - Son Dakika Spor
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