BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
1 saat önce
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. - ERZURUM
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