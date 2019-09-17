BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil