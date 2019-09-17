Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
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BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

1 saat önce

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı., System.String[]

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. - ERZURUM

Osman Özköylü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
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