- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek: "Haklı bir galibiyet oldu"

ANKARA - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 2-1 kazanılan Ankaragücü maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Fiziksel gücümüzle rakibi eksilttik ve golü bulduk. Haklı bir galibiyet oldu" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Özdilek, "Maça çok eksik geldik. Maç öncesinde özellikle ligin ilk maçlarının çok zor olduğunu oyunculara anlattım. Rakibi çok tanımıyoruz. Hocası ve yapısı değişti. Onlar da bizi çok tanımıyordu. Bu zorluk çerçevesinde aslında maça biraz durağan başladık" dedi.

Haklı bir galibiyet aldıklarını ifade eden Özdilek, sözlerini şöyle devam etti:

"Özellikle 25-30 dakikadan sonra orta saha formatında 3'den 2'e dönüp Sissoko biraz daha önde Rashad'a yakın oynatmayı düşündüm. Bundan sonra oyun içerisindeki ağırlığımız hissedilmeye başlandı. Kaçırmış olduğumuz pozisyonlar var. Özellikle ilk 30 dakika içerisinde Fabien'in iki muhteşem kurtarışı var. Oyunun gidişatını engellerken, bizim lehimize dönmesine neden oldu. İkinci yarının başında oyunu 47. dakikada bitirebilirdik. Son vuruşlarda becerikli değildik. Rakibin baskısı altında ilk 10 dakikalık periyotta gol yedik. Golden sonra pes etmedik. Golü bulduk ve iptal oldu. Biraz daha fiziksel gücümüzle rakibi eksilttik ve golü bulduk. Haklı bir galibiyet oldu. Oyuncuları tebrik ediyorum."