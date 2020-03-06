BB Erzurumspor teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundular - Son Dakika
Son Dakika Güncel BB Erzurumspor teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundular - Son Dakika

BB Erzurumspor teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundular

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

BB Erzurumspor teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundular, System.String[]

Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara moral verdi.


Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kazaz, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr Abdullah Kopuzlu, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri, öğrencileri Hatayspor maçı öncesi B.B. Erzurumspor Kulübünü ziyaret ederek, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Zorlu maç öncesi mavi beyazlı teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini ileten akademisyenler ve öğrenciler birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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