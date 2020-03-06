BB Erzurumspor teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundular - Son Dakika

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BB Erzurumspor teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundular
6 saat önce
Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara moral verdi.
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kazaz, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr Abdullah Kopuzlu, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri, öğrencileri Hatayspor maçı öncesi B.B. Erzurumspor Kulübünü ziyaret ederek, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Zorlu maç öncesi mavi beyazlı teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini ileten akademisyenler ve öğrenciler birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler. - ERZURUM
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