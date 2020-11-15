BB Erzurumspor Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

BB Erzurumspor kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.
Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan BB Erzurumspor futbolcuları, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan antrenmanda kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Mavi-Beyazlılar idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. - ERZURUM
- Kaynak: İHA
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