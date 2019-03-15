Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Bb Erzurumspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan BB Erzurumspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Bb Erzurumspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan BB Erzurumspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

İdmanda sakatlığını atlatan Rashad Muhammed yer alırken, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ise antrenmanı takip etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor
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