BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

B.B.Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

B.B.Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler yönetiminde kulüp tesislerinde bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. Mavi-beyazlılar, düz koşu, 5'e 2 ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.

B.B. Erzurumspor, antrenmanın ardından kara yoluyla Trabzon'a hareket ederek yarın oynanacak olan maç öncesi kampa girecek. - ERZURUM