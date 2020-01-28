BB Erzurumspor, Trabzonspor'u elemek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Trabzonspor'u elemek istiyor - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor, Trabzonspor'u elemek istiyor

6 saat önce

Üneş, Palandöken Kayak Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile eşleştiğini anımsattı.

BB Erzurumspor, Trabzonspor'u elemek istiyor, System.String[]

Üneş, Palandöken Kayak Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile eşleştiğini anımsattı.


Kupada başarılı olduklarını belirten Üneş, "İnşallah Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u eleyip yarı finale çıkacağız. Takımımızın sağladığı başarıya katkı sunan destekçilerimiz de var." diye konuştu.


"Takımımızı önce Süper Lig'e sonra da daha ileriye taşıyacağız"


Üneş, kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen'in takıma büyük destek sağladığını ve her zaman takımın yanında olduğunu aktardı.


Hem lig hem de kupada aldıkları başarılı sonuçlara yenilerini eklemek istediklerini dile getiren Üneş, şunları kaydetti:


"Takımımızı kupada çeyrek finalden yarı finale taşıyacağız. Takımımızın hak ettiği yer Süper Lig'dir. Eğer bir aksilik olmazsa şehrimizin, hak ettiği yer olan Süper Lig'de olması gerekiyor. Onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in bize gösterdiği hedefte yürümeye devam edeceğiz. Takımımızı önce Süper Lig'e sonra da daha ileriye taşıyacağız."

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:38 
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