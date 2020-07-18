- BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçının ardından

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

"Hak edilmiş bir şampiyonluk elde ettik"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"Bu mutluluğu yaşamayı bizde çok isterdik"

ERZURUM - TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında BB Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldi. Müsabakanın ardından her iki takımın hocası açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hak edilmiş bir şampiyonluk elde ettiklerini ifade ederek, "Bir yıldır büyük bir emek vardı. Bunu şampiyonlukla taçlandırmak çok önemliydi. Ekibimi ve futbolcuları tebrik ediyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. En büyük övgüyü taraftarımız hak ediyor. Bize inançları hiç kaybolmadı. Hak edilmiş bir şampiyonluk var. Bu lige hakim olan bir teknik adam değilim ama burada ki dostlarımı kırmadan geldim. Çok zor bir süreçten geçtik. Pandemi sonrası daha zordu. Her maç final gibi geçti. Beraberliğin bile şampiyonluğu etkilediğini gördük. Geçen yıl hak etmediği yerden düşen takım bu yıl kafası dik ve hak ederek Süper Lig'e geri döndü. Ligde çok dalgalanma oldu. Ama konsantrasyon ve kararlılık hiç değişmedi. Futbolcularımızın iştahları ve arzuları çok önemliydi. Bu maçları oynamak hiç kolay değil" dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise çok zor bir sezon geçirdiklerini kaydederek, "Erzurumspor ve Hatayspor'u tebrik ediyorum. Bizde buralarda bu mutluluğu yaşamayı çok isterdik. Önümüzde ki sene burada olursam inşallah bizde başarırız. Maç çok zorlu geçti. 2-1'i yakaladıktan sonra iyi oynadık. Sezonu bitirdik. Seneye burada olursam iyi bir Ümraniyespor görecekler. Çok zor bir sezondu. Bizim için de şampiyon olan takımlar içinde çok zor bir sezondu" şeklinde konuştu.