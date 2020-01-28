BB Erzurumspor'un gizli golcüsü: Jasmin Scuk - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor'un gizli golcüsü: Jasmin Scuk - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor'un gizli golcüsü: Jasmin Scuk

6 saat önce

BB Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Jasmin Scuk son haftalarda attığı gollerle takımını gol yollarında rahatlatmaya devam ediyor.

BB Erzurumspor'un gizli golcüsü: Jasmin Scuk, System.String[]

BB Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Jasmin Scuk son haftalarda attığı gollerle takımını gol yollarında rahatlatmaya devam ediyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Jasmin Scuk ligde attığı kritik gollerle Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin gizli golcüsü olmaya devam ediyor.


Ligin 19. haftasında 1-0 sonuçlanan Balıkesirspor maçında BB Erzurumspor'un tek golünü kaydederek takımına galibiyeti getiren Bosna-Hersek'li oyuncu bu sezon çıktığı 16 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu Bir tek Kur'an yanmadı Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:56:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor'un gizli golcüsü: Jasmin Scuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]