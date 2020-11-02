BB Erzurumspor'un kupa mesaisi

BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacağı Karbel Karaköprü Belediye maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp Tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar, yarın saat 18.00'de Karbel Karaköprü Belediye ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak. Antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Teknik Direktör Özdilek'in bu maçta ligde forma giyemeyen oyunculara şans vermesi bekleniyor. - ERZURUM