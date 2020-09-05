BB Erzurumspor'un yeni file bekçisi Farnolle ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor'un yeni file bekçisi Fabien Farnolle yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

BB Erzurumspor'un yeni file bekçisi Fabien Farnolle yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. BB Erzurumspor'un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 35 yaşındaki deneyimli kaleci Fabien Farnolle, BB Erzurumspor'un kaleci antrenörü Zafer Öğer yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Farnolle, antrenörü Zafer Öğer ile beraber refleks ve kondisyon çalışmaları yaparak günü tamamladı. - ERZURUM

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