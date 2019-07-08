Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor'un yeni sezon hazırlıkları
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BB Erzurumspor'un yeni sezon hazırlıkları

28 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde devam ediyor.
BB Erzurumspor'un yeni sezon hazırlıkları
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, Spor
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