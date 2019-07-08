BB Erzurumspor'un yeni sezon hazırlıkları
28 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde devam ediyor.
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