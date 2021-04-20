BB Erzurumspor Y. Malatyaspor maç hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor yarın saat 16.00'da evinde karşılaşacağı Y. Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor yarın saat 16.00'da evinde karşılaşacağı Y. Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural gözetiminde olan mavi-beyazlı ekip, antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu yapan Dadaşlar kondisyon ve teknik ağırlıklı çalıştı. Son olarak çift kale maç oynayan futbolcular antrenmana son verdi. BB Erzurumspor ile Y. Malatyaspor yarın saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda karşı karşıya gelecek. - ERZURUM

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