BB Erzurumspor yeni sezon formalarını polis, jandarma ve sağlık ekiplerine hediye ederek tanıttı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları polis, jandarma ve sağlık ekiplerine hediye ederek tanıttı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları polis, jandarma ve sağlık ekiplerine hediye ederek tanıttı.
BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından yayınladığı kliple tanıttı. Kulübün yayınladığı klipte futbolcuların iç saha ve dış sahada giyecekleri formalar sergilendi. Öte yandan pandemi süreci boyunca en çok emek veren sağlık çalışanları, polis ekipleri ve jandarma ekipleri de unutulmadı. Futbolcular tanıttıkları yeni sezon formalarını sağlık çalışanlarına, polis ve jandarma ekiplerine hediye ederek teşekkür etti. - ERZURUM
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