Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı
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BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı

5 dakika önce

BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı.

BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı, System.String[]
BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Damalı, Efsane, Asalet ve Tertemiz adlarını verdiği formaları tanıtan Erzurum ekibi, videoda İbrahim Erkal'ın "Sen aldırma" adlı şarkısını da kullandı.

"Herkes kötü günler yaşar" yazısıyla başlayan videoda yeni sezon formalarını vatandaşlar giyerek yeniden şampiyonluk yeniden Süper Lig mesajları verdi.

Sosyal medya hesabından tanıtımı yapılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Damalı, Efsane, Asalet ve TERTEMİZ adını verdiğimiz formalarımızla yeni sezonda OmuzOmuzaŞampiyonluğa koşacağız!" - ERZURUM
Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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