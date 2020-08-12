BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı. "BB. ERZURUMSPOR, OBERTAN İLE YENİDEN ANLAŞTI" Öte yandan ise BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu 1 sene daha mavi beyazlı formayı giyecek. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:37

Kaynak: İHA

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