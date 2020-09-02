BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor iptal olan hazırlık maçları nedeniyle yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak.

Kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor iptal olan hazırlık maçları nedeniyle antrenman programına yoğunluk kazandırdı.

29 Ağustos'ta Hatayspor ve 5 Eylül'de Trabzonspor ile oynayacağı hazırlık maçları iptal olan BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan girecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle futbolcularının hazır olması için çalışmalarına tempo kazandırdı.

Öte yandan son zamanlarda arka arkaya yeni oyuncu açıklayan BB Erzurumspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Mavi beyazlılar santrafor, orta saha ve kaleci mevkilerine yapacağı yeni transferlerle kadrosunu lig öncesinde güçlendirmeyi hedefliyor. - ERZURUM