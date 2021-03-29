BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile anlaştı
29.03.2021 13:18
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın bu akşam kente gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon 4'üncü teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan dün akşam görevinden istifa etti. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, camiada büyük şaşkınlık yaratan gelişmenin ardından Yılmaz Vural ile görüştü ve anlaşma sağlandı. Vural'ın bu akşam kente gelerek sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.
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