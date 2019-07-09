BB Erzurumspor, Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı
40 dakika önce
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son olarak Boluspor'da forma giyen Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son olarak Boluspor
'da forma giyen Yusuf Emre Gültekin
'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig'de düşen BB Erzurumspor, Boluspor'dan ayrılan genç orta saha oyuncusu Yusuf Emre
Gültekin'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran BB Erzurumspor "Yusuf Emre Gültekin, BB Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Gültekin, geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla 17 maça çıkarken takımı adına 1 de gol kaydetti. - ERZURUM
Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu