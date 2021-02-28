BBB TV yeni sezona hazır - Son Dakika
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BBB TV yeni sezona hazır

28.02.2021 18:51

BALIKESİR'de kısa sürede binlerce takipçi ve milyonlarca görüntüleme ile kentin en sevilen sosyal medya hesaplarından biri haline gelen BBB TV, yeni sezona giriş yapıyor.

BALIKESİR'de kısa sürede binlerce takipçi ve milyonlarca görüntüleme ile kentin en sevilen sosyal medya hesaplarından biri haline gelen BBB TV, yeni sezona giriş yapıyor. Geçen sezon heyecanla takip edilen birçok program, yeni sezonda da yayında olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren BBB TV'yi, Balıkesirliler çok sevdi. Kanal; sevilen ve binlerce izlenme alan programlarının yanında, yeni sezonda 10 yeni formatla izleyicilerinin karşısında olacak. 'Balıkesir'in Genç Girişimcileri' programı ile gençlerin iş hayatına odaklanacak olan BBB TV, aynı zamanda Balıkesir'de yetişmiş yöneticilerin peşine düşerek, Türkiye'yi dolaşacak. Balıkesir'in lezzetlerini ve ünlü markalarını da ekrana taşıyacak kanal, Balıkesirli ünlü isimleri de konuk edecek.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Engelleri Kaldırma Projesi, yeni sezonda BBB TV ekranlarında program olarak da yer alacak. Engellilerin yönettiği projeler ile Balıkesir'deki tüm engeller ortadan kaldırılacak ve baştan sona engelsiz bir şehir inşa edilecek" dedi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BBB TV yeni sezona hazır - Son Dakika
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