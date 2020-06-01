BBBUS, Sabiha Gökçen seferlerine yeniden başladı - Son Dakika

Bursa ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki BBBUS seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin ulaşım iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle askıya alınan BBBUS Bursa ile Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki karşılıklı seferlerinin bugün itibarıyla tekrar başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yüzde 50 yolcu kapasitesiyle başlayan seferlerimizde; 65 yaş üstü yolcularımıza sadece gişelerden bilet satışı yapılacaktır. Satılacak olan bu biletlere yol izin belgesi (HES kodu ile birlikte) aranacaktır. 18 yaş altı yolcularımız mutlaka yanlarında ebeveynleri olmak kaydıyla bilet alabilecektir ve ayrıca tüm değerli yolcularımızın, maske takması zorunlu olacaktır." ifadelerine yer verildi.