BBC 520, Guardian da 180 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı - Son Dakika

BBC 520, Guardian da 180 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı

BBC, tasarruf tedbirleri kapsamında daha önce açıkladığı 450 kişiye ek olarak 70 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

İngiltere'nin kamu yayıncılık kuruluşu BBC, tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı haber bölümünden toplamda 520 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

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BBC, bu yılın başında haber bölümünde 450 kişiyi işten çıkaracağını açıklamış ancak koronavirüs salgını nedeniyle süreç askıya alınmıştı.

Bugün yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının yarattığı finansal sıkıntılar nedeniyle ilk belirlenene ek olarak 70 kişilik daha kesinti yapılacağı belirtildi.

BBC 2016 yılında 800 milyon sterlin tasarruf hedefini duyurmuştu. Bu tasarrufun 80 milyonluk bölümünün haber bölümünden gelmesi planlanmış ve bugüne kadar da 40 milyonluk kesinti yapılmıştı.

BBC News yöneticisi Fran Unsworth, Covid-19 salgınının "herkesin hayatını değiştirdiğini" ifade ederek, "Aynı zamanda kurum olarak nasıl faaliyet gösterdiğimizi de yeniden değerlendirmemize yol açtı" dedi.

BBC, hem İngiltere'de yayın yapan BBC News Channel hem de dünyanın geri kalanına yayın yapan BBC World kanallarında yayınlanan bazı programların sona ereceğini de duyurdu.

Açıklamada, BBC News Channel ile BBC World'un sabah ve akşam saatlerinde bazı kuşaklarda ortak yayınlar yapmaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca bazı radyo programlarının da sona ereceği açıklanırken, BBC markasıyla yayın yapan sosyal medya hesaplarının bir kısmının da kapatılması planlanıyor.

BBC, açıklanan değişikliklerle ilgili olarak sendikalarla istişare süreci yürüteceklerini de açıkladı.

BBC çalışanları arasında örgütlü sendikalardan Bectu yaptığı açıklamada, gönüllülük esasına dayanmayan işten çıkarmaların engellenmesini amaçlayacağını söyledi.

Bectu Başkanı Phillipa Childs, "BBC News, hem ülke içinde hem de yurtdışında en güvenilir markalar arasında yer alıyor. Sahte haber çağında ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sağlık krizi sırasında, kamu yayıncılığına duyulan bu güven büyük önem taşıyor" dedi.





Guardian da kesinti açıkladı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian da 70'i haber bölümünden olmak üzere 180 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Guardian Genel Yayın Yönetmeni Katharine Viner ve Guardian Medya Grup Başkanı Annette Thomas, yaptıkları ortak açıklamada, koronavirüs salgınının "bu yılki bütçede gelirlerde 25 milyon sterlinin üzerinde bir düşüşe yol açmasının beklendiğini ve Guardian'ın mali görünümünün istikrarsız bir hal aldığını" söyledi.

Açıklamada, gelir kaybından dolayı maliyetleri aşağı çekmek için "kararlı adımlar" atılması gerektiği vurgulandı.

Viner ve Thomas, Guardian'ın içeriğine internet üzerinden erişimin ücretsiz kalmaya devam edeceğini belirterek, dijitalde büyümeye ve okur kaynaklı gelir modeline odaklanacaklarını aktardı.

The Guardian, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:22 

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