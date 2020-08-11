BBC anketi: İngiltere'de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı

BBC Spor Servisi tarafından seçkin İngiliz kadın sporcularla yapılan anket, paylaşımları sonrası sosyal medyada sporculara yönelik tacizin son 5 yılda 2 kat arttığını ortaya koydu.

Yorumların büyük kısmında kadınların spor yapma haklarının sorgulandı, pek çok paylaşımda ise kadınların görünüşleri hakkında tacizkar söylemlerde bulunuldu.

İlki 2013'te yapılan BBC Seçkin İngiliz Kadın Sporcular Anketi'ne 39 farklı spor dalında bin 68 kadın katıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan araştırmanın sonunda ise toplam 537 cevap alındı.

2015'te yapılan aynı anketten bugüne ayrımcı ve tacizkar ifadelerin iki kat arttığı belirtildi. Ankete katılan 160 sporcu (yüzde 30) sosyal medya üzerinden çeşitli yöntemlerle tacize uğradıklarını söyledi. Bu oran 2015 yılında ise yüzde 14'tü.

Ankete katılan sporcu kadınlar her gün mücadele etmek zorunda kaldıkları birçok konu hakkında dürüstçe cevaplar verdi.

Bu konular arasında cinsiyetçilik, ırkçılık ve erkek koçlarının hiçbir fikirlerinin olmadığı regl ve doğum kontrol haplarının kullanımı gibi meseleler var.

Araştırmada bazı kadın atletler uygunsuz görüntüler aldığını ifade ederken ve istismarı da "tehdit edici" ve "korkutucu" 0olarak yorumladı.

Araştırmadan öne çıkan konu başlıkları şöyle:

İngiltere'de sporcu kadınların yüzde 86'sı (460 sporcu) spordan yılda 30 bin sterlinden kazanıyor. Bu, İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında Birleşik Krallık'ta 30 bin 629 sterlin olan ortalama yıllık brüt ücretin altında.

Ne tür taciz mesajları alıyorlar?

Sosyal medyada sporcu kadınlara yönelik taciz sıklıkla vücut görünümü ya da performansı üzerine. Bir de "mutfağa dön" mesajları var.

Bir sporcu, üzerinde kulübünün armaları olan bir ütü masası fotoğrafı dahi aldığını söylüyor.

Araştırmaya katılan bir sporcu, maçındaki kötü performansının ardından gördüğü kötü muameleyi "korkunç" olarak nitelendirdi. O yorumların ardından sporu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti.

Dart oyuncusu Deta Hedman, kaybettiği bir maçın ardından ırkçı bir tacize uğradığını ve tacizcinin "Umarım kanserden ölürsün" dediğini aktardı.

Olimpiyat altın madalyalı hokey oyuncusu Susannah Townsend, 2015 yılında sosyal medya hesabının hacklendiğini hatırlarken, futbolcu Rachel Newborough da sporculara istismarla başa çıkmaları için daha fazla destek sunulması gerektiğini söyledi.

Bir sporcu Twitter'da aldığı yorumlardan bir tanesinde etnik kökenlerinin sorgulandığını ve yorumda kendisine "Gerçek bir İngiliz değilsin" yorumunun yapıldığını ifade etti.

Bir katılımcı Instagram paylaşımlarından birinde "kadınlar böyle görünmemeli" yorumunu aldı, bir başkasına "çok uzun" olduğu söylendi ve bir diğeri de "büyük omuzlara" sahip olduğu için karalandı.

Bir jokey ise attan düştükten sonra bir kullanıcı tarafından, "Sen önemli değilsin, umarım ata bir şey olmamıştır. O atta bir erkek olmalıydı" yorumunu aldığı söyledi.

Spor Bakanı: Önlemler alıyoruz

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston BBC'ye yaptığı açıklamada kadın sporunun hak ettiği profili almaya başlamasıyla beraber son birkaç yıl içerisinde inanılmaz bir ilerleme kat edildiğini söyledi.

Bu görünürlüğün ise sosyal medyada yıldız sporculara yönelik kötü söylemlerdeki artışı beraberinde getiremeyeceğini ifade eden Huddleston, "Çevrimiçi platformları sporcular için daha güvenli hale getirecek öncü planlar belirledik. Daha fazla neler yapılabileceğini görmek için de sosyal medya sağlayıcılarıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BBC Spor Servisi de araştırmadaki bulgular sonucu, sosyal medya kanallarında nefret söylemiyle mücadele konusundaki duruşunu güçlendirdi. BBC sporculara sosyal medya kanallarında nefret içerikli yorumlar yazan insanların engelleneceğini taahhüt etti. Kurum bu konuda en ciddi vakaları ilgili makamlara bildirecek. Hesaplarını nazik ve saygılı platformlara dönüştürmeye çalışacak.