BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı - Son Dakika

BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı

28.01.2021 00:48

Koronavirüs salgınının konuşulduğu BBC Wales canlı yayına evinden katılan konuşmacı Yvette Amos'un kitaplığındaki cinsel fantezi oyuncağı dikkatli izleyicilerin gözlerinden kaçmadı. Skandal görüntü sonrası çok sayıda izleyici kanalı topa tuttu.

İngiltere'nin en saygın yayın kuruluşları arasında yer alan BBC'nin canlı yayını sırasında yaşanan skandal gündeme damgasını vurdu. BBC Wales Today izleyicileri, Yvette Amos ile yapılan röportaj sırasında hemen arkasında bulunan kitaplıktaki cinsel fantezi oyuncağını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

'KADINLAR AŞAĞILANDI' TEPKİSİ

Canlı yayından ekran görüntüsü alan dikkatli izleyiciler, bu tür hataların kabul edilebilir olmayacağını ifade ederek daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Programda koronavirüs ve Cardiff'te yaşayan kadınların durumu konuşulurken bir konuğun böyle bir hata yapmasının kadınları aşağılamak olduğu ifade edildi.

"BBC BUNU NASIL GÖRMEZ"

Bazı izleyiciler, "Bu canlı yayının ardından kitaplığınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Ya da bırakın dağınık kalsın... BBC bunu nasıl görmez?" şeklinde yorumlarda bulundular.

BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı

İngiltere, Röportaj, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı - Son Dakika Dünya


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