BBC cinsiyet ayrımcılığı davasını kaybetti - Son Dakika
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BBC cinsiyet ayrımcılığı davasını kaybetti

6 saat önce

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bir kadın sunucu tarafından cinsiyeti nedeniyle kendisine erkek meslektaşına oranla 6 kat daha az ücret ödendiği iddiasıyla açılan davayı kaybetti.

BBC cinsiyet ayrımcılığı davasını kaybetti, System.String[]

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bir kadın sunucu tarafından cinsiyeti nedeniyle kendisine erkek meslektaşına oranla 6 kat daha az ücret ödendiği iddiasıyla açılan davayı kaybetti.

BBC'nin kadın sunucularından Samira Ahmed'in, erkek meslektaşı Jeremy Vine'a oranla 6 kat daha az ücret alması nedeniyle BBC hakkında açtığı cinsiyet ayırımcılığı davasında karara varıldı.

Londra'daki bir iş mahkemesi, oy birliğiyle alınan kararda, Ahmed'e diğer sunucuyla aynı ücretin ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Ahmed, karar sonrası yaptığı açıklamada, sorunun çözülmesinden memnun olduğunu, artık haber olmak değil haber yapmak istediğini belirtti.

BBC'den yapılan açıklamada ise ücret farkının cinsiyetten değil programların türlerinden kaynaklandığı ancak mahkemenin delilleri yeterli bulmamasından üzüntü duyulduğu kaydedildi.

"Bu kararı dikkatle ele almamız gerekecek." ifadesine yer verilen açıklamada BBC'nin Ahmed'le çalışmaya devam etmeyi istediği vurgulandı.

Olayın geçmişi

Ahmed sunduğu Newswatch programının, Vine'ın sunduğu Points of View programına göre 2 kat fazla izlenmesine rağmen erkek meslektaşından 6 kat daha az kazandığı için BBC hakkında cinsiyet ayırımcılığı davası açmıştı.

Kadın sunucu, Newswatch için bölüm başına 440 sterlin (3 bin 370 TL), Points of View'in sunucusu Vine'na ise bölüm başına için 3 bin sterlin (23 bin TL) ödendiğini belirtmişti.

Ancak BBC'nin savunma heyeti, Ahmed'in sunduğu Newswatch isimli programın daha fazla izlenmesinin sebebini, seyircilerin cumartesi sabahı başka bir programı izlemek için televizyonu halihazırda açmış olmalarına bağlamıştı.

Vine'ın sunduğu Points of View isimli programın ise konuları neşeli şekilde işleyebilme becerisine sahip yüksek profilli sunucu gerektiren bir eğlence programı olduğuna vurgu yapan heyet, Newswatch'un ise bir haberci tarafından sunulan ve konuların ciddi şekilde ele alındığı bir yapım olduğunu savunmuştu.

Ahmed'in davayı kazanması durumunda geriye dönük 500 bin sterline kadar tazminat alabileceği belirtiliyordu.

Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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