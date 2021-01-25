BBC'deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu

Sekiz bölümlük "The Serpent", en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj'ın hayatına ışık tutuyor.

Tom Shankland 'ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow'un yazdığı Tahar Rahim , Jenna Coleman ve Ellie Bamber'ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda'da BBC One'da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.

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