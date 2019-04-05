Son Dakika Haberleri: Bbc: Donald Tusk Birleşik Krallık'a Brexit'in "12 Ay Ertelenmesini" Teklif Edecek

Bbc: Donald Tusk Birleşik Krallık'a Brexit'in "12 Ay Ertelenmesini" Teklif Edecek

1 saat önce

– Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'a Brexit'in 12 ay ertelenmesi için "esnek" bir teklif sunacak.

Bbc: Donald Tusk Birleşik Krallık'a Brexit'in
Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'a Brexit'in 12 ay ertelenmesi için "esnek" bir teklif sunacak.

BBC'de yer alan habere göre Avrupa Birliği'nden (AB) bir yetkili, söz konusu teklifin Birleşik Krallık parlamentosunun da onayıyla ülkenin AB'den 12 aydan kısa bir sürede ayrılmasına olanak sağlayacağını söyledi. Habere göre, Tusk'ın söz konusu planının uygulamaya konulması için, gelecek hafta düzenlenecek olan Avrupa Komisyonu zirvesinde AB liderlerinin desteğini alması gerekiyor.

Birleşik Krallık'ta ise Başbakan Theresa May ve İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Parlamento'daki milletvekillerinin çoğunluğunun onaylayacağı bir Brexit anlaşması oluşturmak için çalışmaları sürdürüyor. Söz konusu görüşmeler kapsamında Corbyn May'in Brexit sürecine olan tutumunun henüz değişmediğini söylerken, May'in Cuma günü olası bir anlaşma için bir teklif sunması bekleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: DHA

Ekonomi
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