Bbc: Donald Tusk Birleşik Krallık'a Brexit'in "12 Ay Ertelenmesini" Teklif Edecek
1 saat önce
– Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'a Brexit'in 12 ay ertelenmesi için "esnek" bir teklif sunacak.
– Avrupa
Komisyonu Başkanı Donald Tusk
, Birleşik Krallık
'a Brexit'in 12 ay ertelenmesi için "esnek" bir teklif sunacak.
BBC'de yer alan habere göre Avrupa Birliği
'nden (AB
) bir yetkili, söz konusu teklifin Birleşik Krallık parlamentosunun da onayıyla ülkenin AB'den 12 aydan kısa bir sürede ayrılmasına olanak sağlayacağını söyledi. Habere göre, Tusk'ın söz konusu planının uygulamaya konulması için, gelecek hafta düzenlenecek olan Avrupa Komisyonu zirvesinde AB liderlerinin desteğini alması gerekiyor.
Birleşik Krallık'ta ise Başbakan Theresa May
ve İşçi Partisi
Lideri Jeremy Corbyn, Parlamento
'daki milletvekillerinin çoğunluğunun onaylayacağı bir Brexit anlaşması oluşturmak için çalışmaları sürdürüyor. Söz
konusu görüşmeler kapsamında Corbyn May'in Brexit sürecine olan tutumunun henüz değişmediğini söylerken, May'in Cuma günü olası bir anlaşma için bir teklif sunması bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: DHA
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