BBC, eski kraliyet dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek - Son Dakika
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BBC, eski kraliyet dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek

21.07.2022 17:09
BBC, eski kraliyet dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek

Britanya Yayın Kuruluşu (BBC), hakkında asılsız iddialar yaydığı gerekçesiyle Prens William ve Harry'nin eski dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek.

Britanya Yayın Kuruluşu (BBC), hakkında asılsız iddialar yaydığı gerekçesiyle Prens William ve Harry'nin eski dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek.

BBC'de yer alan habere göre, İngiliz yayın kuruluşu, iki prensin babası, veliaht Prens Charles ile ilişkisi olduğu ve kürtaj yaptırdığı yönündeki asılsız iddialar nedeniyle Tiggy olarak bilinen Alexandra Pettifer'den Yüksek Mahkeme huzurunda özür diledi.

Mahkemede okunan metinde, BBC'nin, Pettifer'ın Prens Charles'la ilişkisi olduğunun da bulunduğu bir dizi gerçekdışı iddianın bilinçli biçimde ortaya atıldığı belirtilirken iddiaların asıl nedeninin William ve Harry'nin annesi Prenses Diana'dan özel röportaj alma çabalarının parçası olduğu aktarıldı.

Pettifer'in avukatı Louise Prince, söz konusu sahte iddiaların uzun yıllar boyunca ciddi kişisel sonuçlara neden olduğunu söyledi. BBC, Pettifer ve ailesine verilen "ciddi ve uzun süreli zarar için son derece üzgün" olduklarını açıkladı.

BBC'nin, ödeyeceği tazminat miktarı açıklanmasa da dava masraflarını da karşılayacağı belirtildi.

1995'te BBC'de yayınlanan Panorama programında Prenses Diana ile röportaj yapan gazeteci Martin Bashir'in prensese ulaşmak için sahte belgeler kullandığına dair geçen yıl soruşturma açılmıştı.

Soruşturmada, röportajın sahte belgeler kullanılarak elde edildiği ve BBC'nin "dürüstlük ve şeffaflık standartlarına" uymadığı tespit edilmişti.

Dadıyla ilgili haberlerin de bu röportaj için yayıldığının ortaya çıktığı soruşturmanın ardından, BBC söz konusu röportaj nedeniyle kraliyet ailesinden özür dilemişti.

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Kaynak: AA

Diana Spencer, Prens William, Britanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBC, eski kraliyet dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek - Son Dakika

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