BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor - Son Dakika
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Son Dakika Dünya BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor - Son Dakika Dünya

BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor

12 dakika önce

BBC muhabiri Quentin Somerville ve kameraman Mughira Alsharif, Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e girdi.

BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor, System.String[]

BBC muhabiri Quentin Somerville ve kameraman Mughira Alsharif, Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e girdi.

Suriye ordusunun Rusya desteğiyle başlattığı operasyon sonrası 1 milyon kişi kenti terk edip Türkiye sınırına doğru yola çıktı.

Kent merkezinde ise 750 bin kişi kalmış durumda.

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:45 
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