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BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor
12 dakika önce
BBC muhabiri Quentin Somerville ve kameraman Mughira Alsharif, Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e girdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:45
BBC muhabiri Quentin Somerville ve kameraman Mughira Alsharif, Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e girdi.
Suriye ordusunun Rusya desteğiyle başlattığı operasyon sonrası 1 milyon kişi kenti terk edip Türkiye sınırına doğru yola çıktı.
Kent merkezinde ise 750 bin kişi kalmış durumda.
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