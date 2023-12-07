BBC sunucusu Maryam Moshiri canlı yayında parmak işareti yaptı

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayında kamerasının çalışmadığını sanarak kameraya orta parmağını gösterdi. Hemen fark edip elini çeken Maryam, olay sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi sunucuyu profesyonellik eksikliği olarak eleştirirken, bazı kullanıcılar da Moshiri ile benzer duygulara sahip olduklarını ifade etti.

KAMERANIN ÇEKTİĞİNDEN HABERSİZDİ

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, haber bültenini açtığı sırada kameranın kendisini çekmediğini sanıp kameraya orta parmak işareti yaptı. Son anda canlı yayında olduğunu fark eden Maryam, hemen elini indirip ciddi bir şekilde haber sunmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Maryam'ın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konu odu. Bazı sosyal medya kullanıcılar Maryam'ı profesyonellik ve ciddiyetten uzak olarak tanımlarken bazı kullanıcılar da yaptıkları işten sıkıldıklarını ve Maryam ile aynı duygular sahip olduklarını söyledi. 2010 yılında hava durumu sunucusu Tomasz Schafernaker, hava durumunu sunduğu sırada kameraların kapalı olduğunu düşünüp küfür etmişti.