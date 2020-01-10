BBC sunucusu Samira Ahmed, kuruma karşı açtığı eşit ücret davasını kazandı

BBC televizyonunun izleyicilerin yayınlarla ilgili şikayetlerini ve eleştirilerini irdeleyen Newswatch isimli programını hazırlayan sunucu Samira Ahmed, BBC'ye karşı iş mahkemesinde karşı açtığı eşit işe eşit ücret davasını kazandı.

Samira Ahmed, Jeremy Vine'ın hazırladığı Points of View programının benzeri Newswatch programı için kendisine yıllarca Vine'ın altıda biri ücret ödendiğini söyleyerek iş mahkemesine başvurmuştu.

2012 ile 2018 yılları arasında Jeremy Vine her bir program için 3 bin sterlin alırken Ahmed'e program başına 440 sterlin ödeniyordu.

Samira Ahmed, mahkemede kendisinin, hazırladığı programın Jeremy Vine'ın programından daha uzun hazırlık çalışması gerektirdiğini de söyledi.

BBC ise ücret farklılığının cinsiyet ayrımcılığından değil, programların farklılığından ve Vine'in daha ünlü olmasından kaynaklandığını savunuyordu.

Kasım'da sona eren duruşmalardan sonra iş mahkemesi bugün açıkladığı kararda, sözü geçen iki programda, iki sunucunun yaptığı işin "2010 tarihli eşit işe eşit ücret yasası bakımından" karşılaştırılabilir olduğuna karar verdi.

Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararda, bu durumda BBC'nin "Ahmed'e ödenen ücretin farklı olmasının cinsiyet ayrımcılığından başka somut bir sebebe dayandığını kanıtlayamadığını" da kayda geçirdi.

Karardan memnun olduğunu açıklayan Ahmed, "Hiçbir kadın işverenine dava açmayı istemez. BBC'de çalışmayı seviyorum" diye konuştu.

Samira Ahmed kararın açıklanmasından sonra, Ulusal Gazeteciler Sendikası'na (NUJ), kendisini savunan hukukçulara ve ve mücadelesine destek olan herkese teşekkür etti.

Gazeteci Ahmed yıllarca eksik ücret almasından dolayı geriye doğru BBC'den 700 bin sterlin alacaklı olduğunu söylüyor.

BBC: Bu olayın mahkemeye gitmiş olmasından üzüntü duyuyoruz

BBC ise kararın açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada "Samira Ahmed mükemmel bir gazeteci ve sunucudur ve bu olayın mahkemeye gitmiş olmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Eşit işe eşit ücret ilkesine tamamen bağlı olduğunu belirten kurum, kararın açıklanmasından sonra "Ahmed ile Vine arasındaki ücret farkının programın farklı oluşundan kaynaklandığı" savunusunu tekrarladı, ancak başvurunun konusu olan süre içinde ücretlerin eşitlenmesi için gereken düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

Samira Ahmed'in üyesi bulunduğu NUJ'Nin genel sekreteri Michelle Stanistreet de bir açıklama yaparak konuyu mahkemeye götürme cesaretinden dolayı Ahmed'i kutladı.

Stanistreet, "BBC bunu, kendi kendine yaptığı haber programları ve eğlendirici programlar şeklindeki ayrımla ilgili bir mesele olarak gördü. Sendikamız açısından ise bu gayet karşılaştırılabilir iki programla ilgili çok benzer roller üstlenen iki çok tecrübeli ve tanınmış sunucuya farklı ücret ödenmesi davasıydı" dedi.