- BBC sunucusundan Paşinyan'a Azerbaycan çıkışı: "Siz barış elçisi değilsiniz" - Son Dakika

- BBC sunucusundan Paşinyan'a Azerbaycan çıkışı: "Siz barış elçisi değilsiniz"

LONDRA - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan konuk olduğu BBC yayınında sunucunun sorularını yanıtlamakta zorlanırken sunucunun sert yorumlarıyla karşılaştı.

İngiliz Televizyonu BBC'de yayınlanan Hard Talk programında Stephen Sackur'un sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sackur'un Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalci olduğunu söylemesi üzerine beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Demokratik yaşadıklarını ve Azerbaycan ile barışçıl faaliyet sürdürmek istediklerini söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a, Ermenistan'ın Dağlık Karabağda'da aylardır provokatif hareketlerde bulunduğunu söyledi.

Paşinyan'ın, Ermenilerin Karabağ'da binlerce yıldır yaşadığını ifade ettiği açıklamalarına karşı çıkan sunucu Sackur, "Sizinle açık konuşacağım, binlerce yıl önceki tarihinize geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey bugünün gerçekliğinden bahsetmek. Birleşmiş Milletler çok açık bir karar kabul etti. O karar, Azerbaycan topraklarından Ermeni güçlerinin derhal ve ön koşulsuz çekilmesini öngörüyor. Uluslararası hukuka göre, askerleriniz işgal gücü. Sizse, Dağlık Karabağ'a gidip bu bölgelerin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Siz kesin olarak barış elçisi değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan' a ait olduğunu Azerbaycan'ın buradaki Ermeni nüfusunu azaltmak istediğini iddia eden Paşinyan'a 12 Temmuzda Ermenistan askerlerinin Azerbaycan sınırına saldırmasına değinen Sackur, "Temmuz ayında Ermeni güçleri sınırın öteki tarafındaki Azerbaycan köylerini bombaladı, Azerbaycan'da 76 yaşında bir sivil hayatını kaybetti. Onlardan da karşılık verilince askeri çatışmalar devam etti. Politikalarınız barış elde etmek için gibi durmuyor" yorumunda bulundu.